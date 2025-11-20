Губернатор Белгородской области отменил свои рабочие поездки из-за болезни

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об отмене запланированных рабочих поездок в районы и публичных мероприятий из-за плохого самочувствия.

«Возвращаюсь от врача. Судя по всему, заболел, поэтому приходится отменить поездки в Шебекинский округ, в Графовку и в Корочу — посмотреть ход восстановления. С главами обязательно сейчас проговорю. Придется перенести также на следующую неделю визит в чернянскую флагманскую школу», — сказано в сообщении главы региона.

По словам губернатора, он не сможет лично поздравить молодых ученых и студентов с их серьезными достижениями в науке. Гладков также уточнил, что вручение стипендий студентам среднего профессионального образования и вузов было поручено заместителю губернатора – министру образования Белгородской области Андрею Милехину.

19 ноября Гладков сообщил, чтопри атаке FPV-дрона Вооруженных сил Украины на грузовой автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области пострадал водитель.

По его информации, мужчина самостоятельно обратился в Краснояружскую больницу, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Он получил медицинскую помощь, продолжит лечение амбулаторно.