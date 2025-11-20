«Характер — это и есть судьба»: 100 лет со дня рождения Майи Плисецкой

Балерина Майя Плисецкая на подмосковной даче, 9 августа 1962 года
© Василий Малышев/РИА Новости
Прима-балерина Государственного академического Большого театра СССР Майя Плисецкая в роли Заремы в балете Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтан», 1948 год
© Саховский/РИА Новости
Балерина Майя Плисецкая ловит рыбу на берегу Москвы-реки, 13 сентября 1966 года
© Евгений Умнов/РИА Новости
Актриса, балерина Майя Михайловна Плисецкая в роли Бетси на съемочной площадке фильма «Анна Каренина» режиссера Александра Григорьевича Зархи по одноименному роману Льва Николаевича Толстого, август 1967 года
© Валентин Мастюков/ТАСС

Балерина Майя Плисецкая на сцене Каирского театра оперы и балета во время гастролей артистов Большого театра, Египет, 1961 год
© Жданов Леонид/ТАСС
Балерина Майя Плисецкая во время лыжной прогулки, 1 февраля 1962 года
© Василий Малышев/РИА Новости
Гастроли Большого театра в Америке. Балерина Майя Плисецкая знакомится с газетными рецензиями в США, 1962 год
© И. Кошани/РИА Новости
Балерина Майя Плисецкая в роли Девицы в балете Цезаря Пуни «Конек-Горбунок», 1972 год
© Соловьев Г./ТАСС
Балерина Майя Плисецкая на даче в Подмосковье, 1 июня 1962 года
© Василий Малышев/РИА Новости

Народный артист СССР Сергей Образцов, народная артистка РСФСР Фаина Раневская, артист Пол Скофилд, заслуженная артистка РСФСР Майя Плисецкая, заслуженный деятель искусств РСФСР Павел Марков (слева направо) на приеме, устроенном Всероссийским театральным обществом в московском Доме актера в честь артистов английской драматической труппы во время ее гастролей в Москве, 15 сентября 1955 года
© Борис Рябинин/РИА Новости
Народные артисты СССР Майя Плисецкая — Хозяйка медной горы и Николай Фадеечев — Данила в балете Сергея Прокофьева «Каменный цветок», 1 февраля 1959 года
© РИА Новости/РИА Новости
Балерина Майя Плисецкая на прогулке в лесу, 17 октября 1946 года
© РИА Новости
Сцена из балета Фарида Загидулловина Яруллина «Шурале». В роли девушки-птицы Сюимбике — заслуженная артистка РСФСР Майя Михайловна Плисецкая, охотник Батыр — артист балета Юрий Григорьевич Кондратов. Государственный академический Большой театр СССР (ГАБТ), 1 февраля 1955 года
© Василий Малышев/РИА Новости
Балерина Майя Плисецкая с супругом, композитором Родионом Щедриным, на прогулке в подмосковном лесу, 16 февраля 1962 года
© Василий Малышев/РИА Новости

Балерина Майя Плисецкая во время творческого вечера, посвященного 60-летнему юбилею Майи Плисецкой в Большом театре в Москве, 10 ноября 1985 года
© Александр Макаров/РИА Новости
Народная артистка СССР, прима-балерина Государственного академического Большого театра Союза ССР Майя Плисецкая и супруга президента Республики Филиппины Фердинанда Маркоса Имельда Ромуальдес Маркос (слева направо) во время встречи в Москве, 16 марта 1972 года
© Кунов Валентин/ТАСС
Народная артистка СССР, балерина Майя Плисецкая выступает в роли манекенщицы, демонстрируя новинки сезона знаменитого французского модельера Пьера Кардена, 10 сентября 1987 года
© Дмитрий Донской/РИА Новости
Президент РФ Дмитрий Медведев и балерина Майя Плисецкая, награжденная орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, на церемонии вручения государственных наград в Кремле, 31 октября 2011 года
© Родионов Владимир/ТАСС
Президент РФ Владимир Путин и балерина Майя Плисецкая после торжественной церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля, 21 декабря 2006 года
© Дмитрий Астахов/РИА Новости

Балерина Майя Плисецкая в зрительном зале Мариинского театра на предпремьерном прогоне балета Родиона Щедрина «Анна Каренина», Санкт-Петербург, 15 апреля 2010 года
© Белинский Юрий/ITAR-TASS
Вдова первого президента РФ Наина Ельцина и балерина Майя Плисецкая (слева направо на первом плане) на церемонии открытия после реконструкции исторической сцены Государственного академического Большого театра, 28 октября 2011 года
© Родионов Владимир/ТАСС
Балерина Майя Плисецкая во время прощального вечера примы-балерины, народной артистки России Татьяны Чернобровкиной в Московском академическом музыкальном театре (МАМТ) имени Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко, 24 июня 2011 года
© Белинский Юрий/ITAR-TASS
Российская балерина Майя Плисецкая, 8 апреля 2010 года
© Владимир Вяткин/РИА Новости
Жители Москвы перед памятником балерине Майе Плисецкой на улице Большая Дмитровка, 20 ноября 2016 года
© Илья Питалев/РИА Новости

Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее отец Михаил Плисецкий служил дипломатом в Комиссариате иностранных дел и внешней торговли, а мать Рахиль Мессерер была актрисой немого кино. Сестра и брат матери, Суламифь и Асаф Мессереры — известные в то время танцовщики Большого театра.

Юная Майя впервые вышла на сцену в возрасте шести лет далеко от родного дома — за полярным кругом на острове Западный Шпицберген, куда ее отец был командирован, чтобы возглавить трест «Арктикуголь», а затем советское консульство. Ей досталась крохотная роль Русалочки.

В 1934 году Плисецкая поступила в Московское хореографическое училище Большого театра.

В 1937 году ее отца арестовали по ложному доносу и расстреляли, а мать отправили в Акмолинский лагерь жен изменников Родины. От детдома Майю спасла тетя, прима-балерина Суламифь Мессерер, которая удочерила племянницу и впоследствии открыла дверь в мир балета.

После начала Великой Отечественной войны девочку эвакуировали в Свердловск (ныне Екатеринбург), где она продолжила подготовку к будущей сценической карьере. В 1943 году Плисецкая была принята в Большой театр. На ее талант быстро обратили внимание: репертуар балерины включал легендарные партии: Одетта и Одиллия в «Лебедином озере», Джульетта в «Ромео и Джульетте», принцесса Аврора в «Спящей красавице» и другие. В 1960 году после ухода со сцены Галины Улановой она получила статус примы-балерины.

Вместе с труппой Большого театра Плисецкая стала ездить в зарубежные гастроли, но вскоре стала «невыездной» и ей пришлось пропустить выступления труппы в Швейцарии, Франции Голландии и Китае. Позже выяснилось, что в КГБ ее подозревали в работе на британскую разведку.

Оставшись дома вместо гастролей в Лондоне в 1958 году, Плисецкая поставила в Москве «Лебединое озеро». Постановка оказалась настолько успешной, что ее посетил Никита Хрущев, после чего запрет на гастроли был снят.

В 1967-м для нее был специально создан балет «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе в оркестровке ее мужа, композитора Родиона Щедрина. За свою долгую танцевальную карьеру она участвовала в постановках «Раймонда», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Конек-Горбунок», «Спартак», «Анна Каренина» и многих других, выступала на сценах крупнейших театров мира. С 1983 по 1985 год она была художественным руководителем балета Римской оперы, с 1988 по 1990 год возглавляла балетную труппу Национального театра в Мадриде.

Из Большого театра ее уволили в 1990 году в результате конфликта с главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем, что вызвало большой общественный резонанс. Это не стало завершением ее карьеры: она продолжала выступать на гала-концертах и ставила собственные балетные номера. Общий стаж балетной карьеры Плисецкой составил почти 60 лет — очень редкий случай для балерины.

В своей книге «Я, Майя Плисецкая» она дала такой совет:

«Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте... До последнего мига боритесь... Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба»

Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене (Германия) на 90-м году жизни от сердечного приступа.