Майя Плисецкая родилась 20 ноября 1925 года в Москве. Ее отец Михаил Плисецкий служил дипломатом в Комиссариате иностранных дел и внешней торговли, а мать Рахиль Мессерер была актрисой немого кино. Сестра и брат матери, Суламифь и Асаф Мессереры — известные в то время танцовщики Большого театра.

Юная Майя впервые вышла на сцену в возрасте шести лет далеко от родного дома — за полярным кругом на острове Западный Шпицберген, куда ее отец был командирован, чтобы возглавить трест «Арктикуголь», а затем советское консульство. Ей досталась крохотная роль Русалочки.

В 1934 году Плисецкая поступила в Московское хореографическое училище Большого театра.

В 1937 году ее отца арестовали по ложному доносу и расстреляли, а мать отправили в Акмолинский лагерь жен изменников Родины. От детдома Майю спасла тетя, прима-балерина Суламифь Мессерер, которая удочерила племянницу и впоследствии открыла дверь в мир балета.

После начала Великой Отечественной войны девочку эвакуировали в Свердловск (ныне Екатеринбург), где она продолжила подготовку к будущей сценической карьере. В 1943 году Плисецкая была принята в Большой театр. На ее талант быстро обратили внимание: репертуар балерины включал легендарные партии: Одетта и Одиллия в «Лебедином озере», Джульетта в «Ромео и Джульетте», принцесса Аврора в «Спящей красавице» и другие. В 1960 году после ухода со сцены Галины Улановой она получила статус примы-балерины.

Вместе с труппой Большого театра Плисецкая стала ездить в зарубежные гастроли, но вскоре стала «невыездной» и ей пришлось пропустить выступления труппы в Швейцарии, Франции Голландии и Китае. Позже выяснилось, что в КГБ ее подозревали в работе на британскую разведку.

Оставшись дома вместо гастролей в Лондоне в 1958 году, Плисецкая поставила в Москве «Лебединое озеро». Постановка оказалась настолько успешной, что ее посетил Никита Хрущев, после чего запрет на гастроли был снят.

В 1967-м для нее был специально создан балет «Кармен-сюита» на музыку Жоржа Бизе в оркестровке ее мужа, композитора Родиона Щедрина. За свою долгую танцевальную карьеру она участвовала в постановках «Раймонда», «Жизель», «Спящая красавица», «Дон Кихот», «Конек-Горбунок», «Спартак», «Анна Каренина» и многих других, выступала на сценах крупнейших театров мира. С 1983 по 1985 год она была художественным руководителем балета Римской оперы, с 1988 по 1990 год возглавляла балетную труппу Национального театра в Мадриде.

Из Большого театра ее уволили в 1990 году в результате конфликта с главным балетмейстером Большого театра Юрием Григоровичем, что вызвало большой общественный резонанс. Это не стало завершением ее карьеры: она продолжала выступать на гала-концертах и ставила собственные балетные номера. Общий стаж балетной карьеры Плисецкой составил почти 60 лет — очень редкий случай для балерины.

В своей книге «Я, Майя Плисецкая» она дала такой совет:

«Не смиряйтесь, до самого края не смиряйтесь. Даже тогда — воюйте, отстреливайтесь, в трубы трубите, в барабаны бейте... До последнего мига боритесь... Мои победы только на том и держались. Характер — это и есть судьба»

Майя Плисецкая скончалась 2 мая 2015 года в Мюнхене (Германия) на 90-м году жизни от сердечного приступа.