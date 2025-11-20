Ведущую Жанну Эппле пытаются лишить звания заслуженной артистки РФ за то, что она 7 лет не возвращает экс-подруге долг в 10 миллионов, который закрывает через банкротство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, история началась в 2010 году. Тогда Эппле осталась без мужа, взяла кредит на квартиру, но не справилась с финансовыми обязательствами. Она обратилась за помощью к подруге — психологу и владелице агентства по недвижимости Капитолине Полянской. Та одолжила актрисе нужную сумму — 154 тыс. евро.

Как пишет источник, Жанна отдавала долг до 2018 года, но потом пропала. К этому моменту она вернула только 53 тыс. евро. Полянская подождала год и пошла в суд: потребовала оставшиеся 102 тыс. и еще 7 тыс. процентами. В 2023 году суд обязал Эппле рассчитаться по курсу, но 61-летняя актриса подала на банкротство. Арбитраж принял заявление — имущество распродают, но деньги подруге она вернуть не может.

Тогда Полянская решила пойти дальше и написала заявление о лишении Эппле звания «Заслуженной артистки». Считает, что человек, игнорирующий долги, не должен носить этот статус.

Актриса и близкая подруга Эвелина Бледанс отказалась комментировать ситуацию, как и сыновья Жанны. Сама Эппле не ответила на звонок журналистов.

