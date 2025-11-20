Спасенная в крымском "Ласточкином гнезде" кошка Муся выздоровела

Получившая известность кошка Муся, выжившая и спасенная после того, как турист архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо" на Южном берегу Крыма сбросил ее с обрыва, полностью восстановилась, передал ТАСС.

"Муся полностью вылечилась, с ней все хорошо. Гуляет, живет в свое удовольствие", - рассказала ветеринарный врач ветклиники в Симферополе Светлана Власенко, у которой осталось жить животное.

Речь идет о той самой кошке Мусе - обитательнице дворца "Ласточкино гнездо", которую 23 февраля 2025 года 24-летний турист из Санкт-Петербурга сбросил со смотровой площадки на скалу.

Животное спасли, кошка осталась жить у ветеринарного врача. Мужчину задержали в крымском городе Джанкой.