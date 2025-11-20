Россиянам рассказали о погоде в первую неделю декабря

Исходя из возможности точно прогнозировать погоду только на 6-7 дней, можно сказать, что в центральной России ждать привычной зимней погоды в начале декабря не стоит. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что грядущая зима в Москве будет с положительными аномалиями температуры. В Европейской части России в большинстве месяцев температура воздуха превысит климатическую норму.

Синоптик обратил внимание, что 18 ноября в Москве была отмечена экстремально теплая погода начиная с 1940 года. По его словам, рекорды были побиты также в Рязанской области, на Волге, в Саранске и в Чебоксарах из-за того, что воздух поступал не просто с юга, а с севера африканского континента.

«По отношению к норме теплая погода сохранится до конца этой недели и даже в начале следующей. То есть ночью — небольшие отрицательные значения температуры, днем — небольшие положительные. В субботу и ночью, и днем прогнозируется температура выше нуля. Поэтому условий для сильных снегопадов не существует. Будут выпадать осадки, ну и мокрый снежок. Поэтому пока зимней погоды нет», — рассказал Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что не нужно удивляться, что до сих пор в столичном регионе нет снега. Он напомнил, что за последние 30 лет устойчивый снежный покров формировался как в начале второй декады ноября, так и в середине января, а сама погода может быть очень изменчивой.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что грядущая зима будет неоднородной: вместе с 20-градусными морозами в столице ожидается повышенное число оттепелей.