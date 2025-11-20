Погода в России побила полсотни метеорекордов

За 19 ноября в России было поставлено несколько десятков метеорекордов. Об этом в своем Telegram-канале рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

За сутки, по сведениям синоптика, было побито с полсотни температурных рекордов, причем все они фиксируются в тех регионах, которые находятся в теплом секторе циклона. Несмотря на похолодание в Центральной России, воздушные массы со Средиземноморья уже охватили Сибирь и Урал. Вдобавок к городам Поволжья и юга России, куда итальянский циклон пришел накануне, циклон пришел в Пермь, Екатеринбург, Ханты-Мансийск и Сургут.

Как полагает Шувалов, это еще не предел — метеоролог ждет новые температурные рекорды в восточной Сибири и на Алтае. Однако еще выше столбики термометров не поднимутся, убежден Шувалов, пик потепления пройден. Уже в четверг, 20 ноября, теплый фронт покинет берега Волги и Урал, а в пятницу — Западную Сибирь. Вместе с тем в Ставрополье и на Северном Кавказе температура держится на отметке в плюс 15 градусов, а на Кубани — плюс 20 градусов. Такая погода в регионах сохранится вплоть до конца месяца.

Выше климатической нормы температура держится почти на всей территории России. В южных регионах при таких показателях можно даже загорать, считает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.