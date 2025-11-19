Путин поспорил с программистом о влиянии ИИ на детей

Президент России Владимир Путин, осматривая выставку «Сбера», посвященную искусственному интеллекту (ИИ), поинтересовался у одного из разработчиков электронного помощника «Алиса», как тот намерен добиться того, чтобы дети умели думать самостоятельно, без помощи программ. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Путин уточнил у программиста, есть ли у него дети. На что тот ответил, что у него пять детей.

«У вас пять детей? Реально? Поздравляю! У вас маленькие дети или большие?» – спросил президент.

Узнав, что детям от 11 лет до 9 месяцев, Путин поинтересовался, как многодетный отец собирается их учить думать и не позволять им опираться в этом на ИИ.

«Алиса» – помощник, она не может заменить их собственные рассуждения» – ответил программист.

«Может. Нужно задачку как-то решить – они, оп, нажали – и «Алиса» все рассказала», – парировал президент.

На это разработчик заметил, что программа лишь помогает найти решение.

«Но она же уже все рассказала. Вы же все понимаете», – сказал Путин.

С такими ИИ-помощниками, подчеркнул глава государства, детям «думать не приходится».

«Как вы будете учить думать, если есть «Алиса»? Подумайте – и всем нам расскажите», – резюмировал Путин.

10-я Международная конференция AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта») проходит с 19 по 21 ноября. Каждый из трех дней посвящен технологиям искусственного интеллекта в науке, бизнесе и обществе.