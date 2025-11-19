Умер известный музыкант Юрай Лексманн

На 85-м году жизни в родной Братиславе скончался заметный чехословацкий словацкий музыкант, композитор, музыковед и педагог Юрай Лексманн.

С конца 1960-х Лексманн активно работал для кино и ТВ, какие-то из его проектов знакомы и нашему зрителю. В частности - классические чехословацкие мультфильмы "Разбойник Юрко" и "Кровавая пани".

О кончине артиста сообщает SME (в РФ ресурс заблокирован).

Юрай Лексманн родился в 1941 году. В молодости работал на предприятии по производству органов. Далее получил музыкальное образование. В 1964-м присоединился в государственной ТРК - как монтажер и звукоинженер.

За карьеру артист написал музыку более чем к 120 экранным проектам, писал песни. Как редактор создал не менее 1400 телепрограмм, мультфильмов и документальных лент.