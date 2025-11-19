В России могут ввести должность уполномоченного по правам студентов

В России может появиться должность уполномоченного по правам студентов.

Соответствующую инициативу поддержала омбудсмен Татьяна Москалькова, отметив, что студентам нередко требуется помощь при защите своих прав в университетах и общежития.

— Я поддерживаю создание специализированных уполномоченных по правам человека, в том числе омбудсмена по защите прав студентов. Вопрос в том, где он структурно будет встроен и какие у него будут инструменты, чтобы реально защищать студенчество, — заявила Москалькова в беседе с журналистом Кремлевского пула Александром Юнашевым.

Омбудсмен напомнила, что некоторые страны используют такую практику. По ее словам, соответствующая специализация оправдана и российской системе.

Москалькова добавила, что готова оказать всестороннюю поддержку новому институту, в том числе выделить сотрудников, которые будут курировать это направление.

По словам омбудсмена, должность может быть введена на выборных началах и стать частью Института по правам человека либо быть утверждена решением Госдумы, сообщает Life.ru.

