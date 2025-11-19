Мужчину оштрафовали за парковку электромотоцикла в московском метро

Москвича оштрафовали на 20 тысяч рублей за то, что он оставил свой электромотоцикл в лифтовом холле на платформе станции БКЛ «Давыдково».

Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

— Судом установлено, что Дедков А.В. (правонарушитель — прим. «ВМ») находясь на платформе станции метро «Давыдково» Большой кольцевой линии московского метрополитена, умышленно совершил действия, ограничивающие функционирование объекта транспортной инфраструктуры, а именно заехал на территорию станции метро «Давыдково» и припарковал свой электромотоцикл марки BGM в лифтовом холле, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Ранее за нахождение в вагонах на конечной станции метро оштрафовали нескольких человек. Пассажиры отказывались покидать поезд. На место вызвали полицейских. Правоохранители задержали правонарушителей и составили административные протоколы. Каждого из них оштрафовали на две тысячи рублей.