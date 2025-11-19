Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в среду, 19 ноября, рассказала о том, что из-за курса химиотерапии у нее совсем нет сил. Однако она отметила, что при этом у нее появилось много свободного времени.

Журналистка поделилась, что новый исторический сериал «Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского, одну из ролей в котором сыграла его жена Юлия Высоцкая.

— У меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии. Так вот, к Высоцкая естественна и оригинальна (что вообще редко встречается в одном флаконе), обаятельна и сексуальна, — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Журналистка 22 сентября рассказала о том, что сейчас проходит лечение от рака. Она призналась, что была бы рада сообщить, что у нее все хорошо, но отметила, что старается никогда не врать.

Заболевшая раком Симоньян сообщила, что в последний раз снимается без парика

Еще 7 сентября она рассказала о тяжелом заболевании, которое у нее недавно диагностировали. Из-за недуга ей потребовалась срочная операция. Уже на следующий день она вышла на связь из больницы после того, как отошла от наркоза.