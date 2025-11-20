Мигрантам серьезно ужесточили условия для получения медицинского полиса

Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, согласно которому полис ОМС будет выдаваться трудовым мигрантам только с пятилетним стажем в РФ.

Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в России, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории нашей страны. Исключение — экстренные случаи.

«Те, кто приезжает в нашу страну на работу и хочет пользоваться социальными гарантиями высокого стандарта, должны честным и законным трудом подтвердить свое право на это», — написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее стало известно, что свыше 19 тысяч решений об административном выдворении и депортации иностранных граждан за пределы Российской Федерации принято при проведении операции «Нелегал — 2025».