Патриарх Кирилл раскрыл смысл заповеди «не убий» во время военных действий

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил смысл заповеди «не убий» во время военных действий. Об этом он сказал, выступая на Всемирном русском народном соборе (ВРНС), передает ТАСС.

По его словам, когда враг угрожает жизни старых и малых, то бездействие здесь недопустимо, а исполняет заповеди именно тот защитник Отечества, который сохраняет жизни людей. Нельзя жертвовать ближними и подставлять под удар своих соотечественников, добавил патриарх.

«А как же заповедь «не убий», скажут нам оппоненты? На это есть простой и ясный ответ. Когда зло отнимает жизни людей, когда враг угрожает жизни старых и малых, женщин и детей, тогда именно бездействие недопустимо», — сказал патриарх Кирилл.

17-й Всемирный русский народный собор проходит в зале церковных соборов московского храма Христа Спасителя два дня - 18 и 19 ноября. В этом году тема собора — «К 80-летию Победы. Защитники Отечества: военный и духовный подвиг».

ВРНС — российский общественный форум, который практически ежегодно проходит с 1993 года. Первый глава собора — патриарх Московский и всея Руси Алексий II. С 1 февраля 2009 года глава собора стал патриарх Кирилл.