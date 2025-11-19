Симоньян объяснила, почему считает Высоцкую примером для себя

Борющаяся с онкологией Маргарита Симоньян высказалась о Юлии Высоцкой. Главред RT искренне восхитилась супругой Андрея Кончаловского и назвала сразу несколько ее выдающихся качеств.

При этом Симоньян отметила, что лично с Юлией не знакома, но охотно наблюдает за ней со стороны. На фоне перманентного хейта, который вынуждена терпеть Высоцкая, признания Маргариты выглядели как жест поддержки.

«Мне вот нравится Юлия Высоцкая. Хороша, стройна, бела, естественна и оригинальна (что вообще редко встречается в одном флаконе), обаятельна и сексуальна. А, впрочем, и „хороша, стройна, бела“ тоже. Будь я Кончаловским, влюблялась бы только в таких», — пишет Симоньян в своем Telegram-канале.

Она отметила, что на днях посмотрела нашумевший сериал Кончаловского, где снималась в том числе и его супруга. Журналистка заявила, что сейчас у нее полно времени на телевизор ввиду болезни.

«Хотя давно ничего не смотрю добровольно. Но у меня сейчас мало сил, а значит, много свободного времени — правда, лежачего. Маленький бонус химиотерапии», — делится она.

Вдова Тиграна Кеосаяна восхищена тем, как достойно несет себя Высоцкая, несмотря на все удары, которые наносила ей жизнь. «И уж как она держится по отношению к жизни, нещадно пнувшей ее сапожищем, лично для меня — пример и психотерапия», — пишет Симоньнян.

Подписичики бурно отреагировали на хвалебный пост Маргариты и не забыли высказать свое мнение об артистке.

«Просто ей никто никак не может простить горелых сырников…Вот и злословят», «Ей вовсе не сырники простить не могут, а то, что она жена Кончаловского», «Юля молодец! Адекватная! Всё про себя знает! Судьба ей преподнесла комок грязи, а она держится и пример другим!», — пишут фолловеры.

Многие вспомнили и недавние откровения Юлии об удочерении девочки, которую та умело скрывает от посторонних глаз вот уже четыре года. Поклонники Симоньян считают этот поступок очень сильным и мудрым, особенно после 12 лет борьбы за лежащую в коме родную дочь, Машу.