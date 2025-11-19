Инфаркт, слухи о завершении карьеры и приглашение Зеленскому: как живет Куклачев

76-летний Юрий Куклачев опроверг слухи о завершении карьеры. Он заявил, что восстановился после инфаркта и продолжает работать, создавая новые спектакли. Издание News.ru рассказало, как живет народный артист РСФСР.

12 апреля 2024 года Куклачев почувствовал недомогание на шоу и был госпитализирован с обширным инфарктом, напоминает издание. Артисту провели операцию, установили пять стентов и спасли жизнь.

Также известно, что он сделал лазерную коррекцию зрения. Куклачев остается главой Театра кошек в Москве. Он живет в Строгино, где у него 15 кошек. Его трое детей работают в театре. Куклачев поддерживает СВО и считает, что кошки могут защищать окопы, как это было во время блокады Ленинграда.

Ранее стало известно, что Зеленский ввел санкции против ряда россиян. Среди них оказались Куклачев, шоумен Никита Джигурда и певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman.

Куклачев ранее объяснил поведение кота по кличке Мишка, который живет в Белгородской области и предупреждает хозяев об опасности. По словам артиста, благодаря очень хорошему слуху кошки узнают о приближении дронов намного раньше людей.