«Афиша» и СберСпасибо запускают серию эксклюзивных событий для лояльных клиентов

В разделе «Изумрудная коллекция» купить билеты можно только за бонусы Спасибо

© Сергей Савостьянов/ТАСС

«Афиша» и СберСпасибо представляют «Изумрудную коллекцию» – подборку редких и по-настоящему особенных событий, билеты на которые можно получить только на «Афише» и только за бонусы Спасибо.

Первым мероприятием «Изумрудной коллекции» станет балет «Щелкунчик» в постановке Юрия Посохова в Московском академическом музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). Эксклюзивный показ для клиентов «Афиши» и Сбера пройдет 26 декабря в 19:00. Билеты можно приобрести только на Afisha.ru за бонусы Спасибо.

Евгений Сидоров, генеральный директор компании «Афиша»:

«Мы запустили совместный проект со СберСпасибо – “Изумрудную коллекцию” – чтобы сделать доступ к самым знаковым культурным событиям еще проще и ближе для наших самых лояльных пользователей. "Афиша" ценит свою аудиторию и готова предлагать по-настоящему эксклюзивные впечатления – редкие и эмоциональные. Это шаг, который укрепляет интеграцию с программой лояльности СберСпасибо и дарит пользователям возможность посетить популярные события, на которые обычно билеты невозможно достать или они разлетаются за считанные минуты».

В версии МАМТ классическая история Мари и заколдованного Принца превращается не просто в рождественскую сказку, а в притчу о взрослении, страхе и преодолении. Сценография Полины Бахтиной выстраивает визуальную логику спектакля: привычное пространство дома обретает новые масштабы, детали оживают, а сцены балансируют между реальностью и сном.

«Изумрудная коллекция» станет новой площадкой для уникальных культурных событий – от премьерных показов до закрытых концертов и встреч, которые невозможно купить за деньги.