Андрей Цыпер в МГУ рассказал о перспективе профессии журналиста

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co принял участие в Индустриальной неделе для будущих выпускников журфака

© пресс-служба факультета журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова

18 ноября 2025 года на факультете журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова прошло пленарное заседание «Выпускник для медиаиндустрии: сегодня, завтра, послезавтра». Представители ведущих российских медиахолдингов, телекомпаний, печатных СМИ, digital-платформ и коммуникационных агентств обсудили, как стремительная цифровизация, развитие технологий и новые модели медиапотребления меняют рынок и требования к будущим специалистам.

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер принял участие в пленарной дискуссии о трансформации профессии журналиста, роли искусственного интеллекта в редакционных процессах и изменении состава производителей контента. В своем выступлении он отметил, что медиаиндустрия быстро меняется и именно поэтому университетам и работодателям необходимо синхронизировать подходы к подготовке кадров.

Андрей Цыпер, исполнительный директор по медиа Rambler&Co:

«Искусственный интеллект создал для нас уникальные возможности – он сильно упрощает работу в самых разных отраслях, в том числе в медиа. Во многом профессия журналиста связана с необходимостью выдавать первыми эксклюзивные новости, и сейчас, в эру ИИ, необходимо научиться быстро отличать возможный эксклюзив от фейков. Поэтому будущим медийщикам важно изучать и разбираться в современных технологиях получения и обработки информации, оттачивая навыки мгновенной проверки фактов и критического мышления».

В дискуссии также приняли участие: декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, генеральный директор АО «Аргументы и факты» Руслан Новиков, генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников, президент РАИ и генеральный директор ООО «ИМ-Медиа» Алексей Иванов, генеральный директор Group4Media Мария Колосова, руководитель группы по работе с медиа в Дзене Иван Макаров, управляющий директор АО «Русская медиагруппа» Дмитрий Медников, автор и ведущий программ АО «Телекомпания НТВ» Кирилл Поздняков. Пленарное заседание стало стартом Индустриальной недели – четырехдневной программы встреч, мастер-классов и дискуссий для студентов и преподавателей факультета журналистики МГУ с участием лидеров отрасли.