Работа высоковольтной линии "Днепровская" на Запорожской АЭС возобновилась

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Одна из двух высоковольтных линий внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС - 750 кВ "Днепровская" - введена в строй после отключения из-за действия защитной автоматики 14 ноября. Об этом сообщили на станции.

"На Запорожской АЭС введена в работу высоковольтная линия электропередачи 750 кВ "Днепровская". <...> В настоящее время энергоснабжение Запорожской АЭС, необходимое для обеспечения собственных нужд станции, осуществляется по двум высоковольтным линиям: "Днепровская" и "Ферросплавная -1", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЗАЭС.

Уточняется, что радиационная обстановка в норме.

"Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории остается в норме и соответствует периоду нормальной эксплуатации энергоблоков. Уровень радиационного фона не превышает естественных природных значений", - говорится в сообщении.