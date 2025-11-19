Пропавший в красноярской тайге Сергей Усольцев имел оружие

Новые детали появились в деле исчезнувшего в красноярской тайге Сергея Усольцева. По данным СМИ, имел оружие.

Сообщается, что в последние годы у Усольцева были финансовые проблемы: против в него подали судебные иски сразу несколько компаний. В начале года он должен был около 100 тысяч рублей за коммунальные услуги, а 14 ноября ему нужно было заплатить долг, который Усольцев брал на развитие бизнеса.

Также в 90-е годы пропавший получил разрешение на владение газовым оружием: шестизарядным револьвером «Айсберг-205». Ранее данное оружие использовали для самообороны.

В 2002 году у Усольцева угнали автомобиль. Найти угонщика не удалось, но, по данным источников, в то время Сергей все еще хранил оружие, передает Aif.ru.

Пропавшую в тайге семью Усольцевых ищут уже второй месяц. По официальной версии, они погибли в результате несчастного случая. Однако ни следов, ни останков семьи пока не обнаружили. Все чаще звучит догадка о том, что Усольцевы сбежали в Соединенные Штаты. А недавно выяснилось, что глава семейства выходил на связь после исчезновения. «Вечерняя Москва» собрала все, что известно об этом загадочном случае на данный момент.