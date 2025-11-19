«Это неизбежно»: пенсионный возраст в России могут поднять

Экономист Максим Довгялло заявил, что в России придется снова поднять пенсионный возраст. Об этом сообщает «Царьград».

Эксперт напомнил, что текущая модель выплат пенсионерам базируется на солидарном принципе — на пенсии направляют отчисления от работающих граждан. Функционировать схема сможет лишь при повышении возрастного порога.

«Я думаю, что это неизбежно в той модели пенсионного обеспечения, которая сложилась по состоянию на сегодняшний день. Неизбежно, потому что фактически идет старение населения, рождаемость гораздо ниже, чем тот уровень, который позволяет покрывать выбытие людей на пенсию», — заявил Довгялло.

Экономист предполагает, что повышение пенсионного возраста состоится «на горизонте ближайших пяти лет», хоть и не в предвыборный цикл. Избежать этого можно лишь в том случае, если модель формирования пенсионных обязательств изменится.

Утверждён расчёт накопительной пенсии на 2026 год

Напомним, что в 2019 году в России началась пенсионная реформа. Она предполагает, что к 2028 году возраст выхода на пенсию увеличится на пять лет: тогда мужчины смогут получать выплаты с 65 лет, а женщины — с 60 лет.