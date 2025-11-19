Поезд Деда Мороза начал путь из Владивостока

Поезд Деда Мороза отправился в новогоднее путешествие по России из Владивостока и сделает остановки в 70 городах. Об этом в среду, 19 ноября, сообщает ТАСС.

Владивосток стал первым городом, куда прибыл необычный поезд. У железнодорожного вокзала дальневосточной столицы запланирована концертная программа.

— Новый год — это волшебный аппарат, и как главный волшебник нашей страны поведаю я одну очень важную тайну: сказку былью делаем мы сами. Чудеса случаются, когда мы дарим другим любовь, тепло и заботу. Вот вам мой наказ. Творите добрые дела, мои маленькие волшебники с большим сердцем. Я точно знаю, что вы меня не подведете, — приводит слова Деда Мороза агентство.

Поезд Деда Мороза перед началом новогоднего путешествия совершил поездку по Москве. 8 ноября поезд можно было увидеть с 11:40 до 18:00 на участке Мытищи — Данилов Ярославского направления Московской железной дороги.

Заместитель главы РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что в этом году проезд поезда Деда Мороза завершится 11 января в Великом Устюге. По его словам, маршрут поезда составит более 20 тысяч километров и охватит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части России. Пегов также добавил, что команда поезда встретит Новый год в Иванове, а Рождество — в Санкт-Петербурге. В Москве поезд остановится на два дня — 2 и 3 января.

