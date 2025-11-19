Волгоград временно сменил название на Сталинград

Волгоград временно получил название Сталинград в честь 83-й годовщины начала контрнаступления советских войск под городом. Въезды в город украсили дорожные знаки с надписью «Сталинград». Об этом в среду, 19 ноября, сообщили в местной администрации.

© Вечерняя Москва

Знаки установлены на основных магистралях, включая федеральные трассы «Сызрань–Саратов–Волгоград», «Волгоград — Каменск-Шахтинский», «Каспий» и региональную трассу Р-221. Работы по замене знаков были выполнены муниципальными дорожными службами.

По решению местных властей, Волгоград будет возвращать название Сталинград девять раз в год в памятные даты, связанные с событиями Великой Отечественной войны.

Причем в России активно ведутся дискуссии и о том, что вернуть городу прежнее название на постоянной основе. В сентябре президент РФ Владимир Путин в ответ на соответствующее предложение лидера КПРФ Геннадия Зюганова согласился, что «можно подумать».

В первый раз Зюганов предложил вернуть Волгограду его историческое название 23 июня. По словам политика, весь мир знает это название как символ непоколебимости и стойкости советского народа в годы Великой Отечественной войны. Глава коммунистической фракции допустил, что в ближайшее время название «Волгоград» останется только в документах.