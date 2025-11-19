В минобре откроют горячую линию по вопросам проведения ЕГЭ и ОГЭ

В областном министерстве образования в четверг, 20 ноября, пройдет День правовой помощи. В эту дату запустят несколько горячих линий, рассказали в ведомстве.

Так, задать вопросы, касающиеся подготовки и проведения выпускных экзаменов, можно будет по следующим номерам:

- государственная итоговая аттестация девятиклассников - 8 (8412) 56-27-09 (Светлана Васильевна Локоткова, главный специалист-эксперт управления образовательной политики общего образования);

- государственная итоговая аттестация одиннадцатиклассников - 8 (8412) 56-27-09 (Ольга Владимировна Богданова, консультант управления образовательной политики общего образования).

Также в министерстве будут ждать жалоб на незаконный сбор денег в общеобразовательных организациях по номерам:

- 8 (8412) 55-30-92 (Алексей Сергеевич Кирсанов, начальник управления образовательной политики общего образования);

- 8 (8412) 55-37-54 (приемная министра образования);

- 8 (8412) 32-56-64 (Николай Анатольевич Мартынов, заместитель начальника управления по надзору и контролю в сфере образования).

Специалисты ответят на вопросы об организации летнего отдыха детей по телефону

8 (8412) 52-30-47 (Елена Александровна Варламова, главный специалист-эксперт управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха).

Также в министерстве будет работать горячая линия по вопросам поступления, обучения в колледжах и техникумах. Звонки примут по номеру 8 (8412) 55-37-92 (Алексей Викторович Агафонкин, начальник отдела образовательной политики профессионального образования).