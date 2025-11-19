В аэропорту Сочи ввели временные ограничения

Аэропорт Сочи ввел временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта РФ (Росавиации) Артем Кореняко.

Ограничения введены в целях обеспечения безопасности полетов. Подробности и сроки действия ограничений в сообщении не уточняются.

В ночь на 19 ноября ограничения были введены в аэропортах Краснодара (Пашковский) и Геленджика. Позже воздушные гавани возобновили полноценную работу.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.