20 ноября: какой праздник отмечают в России и мире

20 ноября в России отмечают День работника транспорта, а в мире — День ребенка и День педиатра. Православные вспоминают икону Божией Матери «Взыграние младенца». Свой день рождения празднует Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 20 ноября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День работника транспорта

20 ноября 1809 года император Александр I подписал указ об учреждении Управления водных и сухопутных коммуникаций — первого в России государственного органа, контролирующего всю транспортную систему страны.

В современной России более 400 отраслей связаны с транспортной деятельностью. В этой сфере работают примерно четыре миллиона человек.

Праздники в мире

Всемирный день ребенка

Праздник был ООН в 1954 году. Как отмечено на сайте организации, это ежегодный день действий в интересах детей — сейчас обсуждаются все вопросы, касающиеся благополучия молодого поколения: изменения климата, доступность образования, забота о психическом здоровье, прекращение расизма и дискриминации и многие другие.

День педиатра

Праздник неслучайно отмечается в одну дату со Всемирным днем ребенка. Оба события преследуют цель напомнить о том, как важно создавать условия для защиты детского здоровья.

Педиатры — это врачи, которые специализируются на лечении детей. В настоящее время в России насчитывается почти 63 тысячи докторов этого профиля.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 20 ноября

День индустриализации Африки; День операционной системы Microsoft Windows.

Какой церковный праздник 20 ноября

Празднование иконы Божией Матери «Взыграние Младенца» (Угрешская)

Эта икона Греции, где он прославился многочисленными чудесами. Другая версия гласит, что Угрешская икона «Взыграние» — исконно русская, написанная по древнему греческому образцу.

При каких именно событиях в Николо-Угрешской обители обрели этот образ — неизвестно. Однако существует множество свидетельств чудесного исцеления перед иконой, главным образом она помогала бездетным парам родить здоровых детей.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 ноября

День памяти мучеников в Мелитине; День памяти преподобного Лазаря Галисийского; День памяти мученика Феодота Анкирского, корчемника; День памяти преподобного Зосимы Ворбозомского; Обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского.

Приметы на 20 ноября

По народному календарю 20 ноября — день Федота Ледостава. Как правило, к этому времени уже наступают первые морозы, и реки покрываются льдом.

Если на Федота уже гололед на улицах, скорого потепления ждать не стоит; Если 20 ноября пошел снегопад — весной будет большое половодье; Мороз и солнце с утра — вся зима будет солнечной и морозной.

Кто родился 20 ноября

Патриарх Кирилл (79 лет)

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) в юности работал техником-картографом. Позже он окончил Ленинградскую духовную академию, а в 1969 году был пострижен в монашество.

С начала 1970-х он был представителем РПЦ при Всемирном совете церквей в Женеве, занимал должность ректора Ленинградской духовной академии и возглавлял приходы в Выборге, Финляндии, Смоленске, Вязьме и Калининграде. С 1989-го был постоянным членом Священного синода РПЦ, в 2009-м избран Патриархом Московским и всея Руси.

Советский и российский актер Москва слезам не верит», «Большая семья», «Звезда пленительного счастья», «Бег».

В качестве режиссера Баталов поставил фильмы «Шинель» по повести Николая Гоголя, «Три толстяка» по произведению Юрия Олеши и «Игрок» по роману Федора Достоевского.

Кто еще родился 20 ноября

Сергей Полунин (36 лет) — российский артист балета; Джо Байден (83 года) — 46-й президент США; Михаил Ульянов (1927-2007) — советский и российский актер.