Чиновница с сумкой за полмиллиона пожаловалась на «токсичность» воронежцев

Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина во время выступления на форуме предпринимателей пожаловалась на «токсичность» и «неблагодарность» жителей, критикующих благоустройство города. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Чиновница признала, что ее разрывает «на тысячу маленьких медвежат» во время обсуждения любви горожан к городу.

«Покажите мне пальцем, где чище, чем в Воронеже. Я точно так же приезжаю в Москву и Питер, и даже в этих городах с их огромными бюджетами не чище. И благоустройство при том финансировании, которое им достается, и та же ломаная плитка, и много еще есть вопросов», — отметила Бородина.

Вице-мэр заметила, что люди, работающие для бизнеса и горожан, трудятся почти круглосуточно.

«Но уровень благодарности и уровень токсичности у воронежцев совсем другой», — подчеркнула Бородина.

Журналисты региональных порталов не стали комментировать слова чиновницы, но обратили внимание на ее брендовую сумку.

В частности, издание «Труд Черноземья» указало, что рядом с вице-мэром стояла «Луи Витон», за которую в ЦУМе пришлось бы выложить от 480 тыс. рублей до 546 тыс. рублей. При этом зарплата чиновницы, согласно открытым данным, в 2021 году составляла 241 тыс. рублей в месяц.

Позже стало известно, что мэр Воронежа Сергей Петрин отреагировал на выступление и сообщил, что провел разговор с Бородиной на данную тему.

«Что могу сказать: мне тоже не всегда хочется читать негативные комментарии, но объективно практически всегда горожане пишут только по факту проблем. И наша задача — эти проблемы решать. Конечно, часто жалобы носят эмоциональную окраску, так как вопрос очень волнует жителя. Повторюсь, проблемы нужно решать, а не критиковать горожан. И, конечно же, считаю недопустимым критиковать другие города», — пояснил Петрин.

Градоначальник констатировал, что договорился с Бородиной, что «таких высказываний» она больше допускать не будет.