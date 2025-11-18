Россиянке заплатят более полумиллиона рублей за падение на тротуаре

Жительнице Иваново заплатят более полумиллиона рублей за падение на тротуаре. Внимание на ситуацию в обратили в пресс-службе прокуратуры российского региона.

В январе 2025 года 53-летняя местная жительница, шедшая по тротуару на проспекте Строителей, поскользнулась и упала. Медики диагностировали у пострадавшей множественные травмы ноги. Женщине потребовалось длительное лечение, а через некоторое время в связи с полученными травмами ей установили третью группу инвалидности.

Позднее жительница Иваново обратилась в прокуратуру. Проверка, проведенная ведомством, показала, что падения и травм можно было избежать, если бы коммунальщики, отвечающие за обслуживание территории, обработала тротуар реагентом. В дальнейшем суд по требованию прокурора постановил выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 550 тысяч рублей. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в ноябре стало известно, что школьнице из Красноярского края заплатили 700 тысяч за разрыв селезенки на детской площадке.