Назван главный виновный в убийстве мальчика в Балашихе

В связи с трагедией в Балашихе следует привлечь к ответственности органы опеки, а также проверить психиатрическую службу, заявила депутат Госдумы Нина Останина. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

16 ноября в Гольяновском пруду на востоке Москвы коммунальные службы обнаружили рюкзак с головой ребенка. На шее мальчика были следы удушения. Вскоре в сумке на балконе квартиры в Балашихе полицейские нашли тело без отпиленной лобзиком головы.

17 ноября стражи порядка задержали по подозрению в убийстве мать погибшего мальчика. В полиции отметили, что женщина употребляла наркотики, страдала шизофренией, потеряла работу и набрала микрозаймов.

Соседи подозреваемой в убийстве ребенка в Балашихе слышали странные звуки

По словам парламентария, главная вина лежит на органах опеки, врачах-психиатрах и родственниках погибшего мальчика. Она добавила, что действия специалистов можно рассматривать как полный непрофессионализм.

«Первые, кто должен был отреагировать, — органы опеки. Но не увидеть неблагополучие — это сознательно надеть розовые очки, чтобы лишний раз не заморачиваться», — разъяснила депутат.

Ранее Останина призвала изымать детей из семей с психически нестабильными родителями.