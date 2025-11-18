Дед Мороз ответил на призывы РПЦ не верить в него

Российский Дед Мороз находится вне политики и религии. Об этом изданию «Подъем» заявили в пресс-службе главного зимнего волшебника.

«Российский Дед Мороз вне политики и вне религии. Каждый вправе выбирать самостоятельно, во что или в кого верить. Лишь бы эта вера освещала его путь добром и радостью, а сердце наполняла счастьем!» — говорится в сообщении пресс-службы.

Днем 18 ноября протоиерей, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке Федор Бородин заявил, что верить в Деда Мороза, как в доброго волшебника, «неприемлемо» для христианина. По словам священника, к главному зимнему волшебнику нельзя относиться серьезнее, чем к персонажу, вручающему детям подарки.

Бородин напомнил, что христиане ни в какого вымышленного Деда Мороза не верят, а верят в Господа Иисуса Христа. По словам священника, зимнего волшебника не стоит наделять особыми смыслами.

