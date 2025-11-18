Французские рыбаки выдали жилетку престижного клуба Владимиру Зеленскому, прислушались к его просьбам о предоставлении помощи, рассказала в своем Telegram-канале телеведущая Ольга Скабеева.

Накануне в интернете появилось видео, на кадрах которого представители клуба Kernic Solidarites торжественно вручают украинскому лидеру рыбацкую сеть и «Фирменный рыбацкий жилет».

«Французские рыбаки приодели киевского попрошайку. Выдали ему жилетку», — отметила Скабеева, сопроводив пост смеющимся смайликом.

По мнению экспертов, рыбацкая сеть будет отправлена на фронт — послужит для маскировки бронетехники, поставляемой Киеву западными странами.