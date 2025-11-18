Топ-менеджеры Rambler&Co обсудили будущее отечественного ИИ в мировой индустрии

17 и 18 ноября 2025 года в кластере «Ломоносов» прошла конференция TECH WEEK 2025 – крупнейшее мероприятие, посвященное искусственному интеллекту и технологиям в бизнесе, в котором приняли участие топ-менеджеры Rambler&Co.

© пресс-служба Rambler&Co

Исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова выступила в сессии «Анализ международного рынка искусственного интеллекта: где Россия?» Вместе со спикерами она обсудила, какие сегменты рынка остаются недоступными для российских компаний и как это ограничивает развитие локальных технологий. Они рассмотрели перспективы создания полноценного ИИ без западных решений и оценили готовность отечественных облачных платформ к международной конкуренции.

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co:

«Мы одни из первых в сегменте медиа начали и продолжаем внедрять ИИ как в производственные процессы, так и в пользовательские сценарии. Мы смотрим и изучаем конкурентов, но предпочтения отдаем только российским технологиям. Для медиа сегодня интеграция ИИ – это вопрос выживания при высоких ожиданиях пользователя от информационных ресурсов. Успех развития наших технологий – это шаг к суверенитету, при этом стоит отметить, что для медиаиндустрии критично важна поддержка государства и демонополизация рынка, чтобы российские игроки могли в равных условиях развиваться в конкурентной борьбе».

Среди других участников сессии: генеральный директор MWS AI Денис Филиппов, директор по развитию искусственного интеллекта X5 Group Михаил Неверов, первый вице-президент «Газпромбанка» Адель Валиуллин, доктор физико-математических наук, профессор РАН, директор Института искусственного интеллекта AIRI, профессор Сколтеха Иван Оселедец, исполнительный директор компании red_mad_robot Илья Самофеев.

Директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко принял участие в дискуссии на тему «Глобальная аналитика: состояние рынка ИБ в России и в мире». Участники обсудили, какие изменения в кибербезопасности ожидают рынок в ближайшие два года, какие технологии станут ключевыми драйверами роста, возможен ли мир без катастрофических утечек данных и как может измениться отношение бизнеса и общества к конфиденциальности.

Евгений Руденко, директор по кибербезопасности Rambler&Co:

«Новые инструменты, с одной стороны, повышают производительность, а с другой – создают еще один уровень абстракции, снижая понимание происходящего “под капотом” и увеличивая общую сложность системы. В этом контексте я вижу два тренда. Первый – рост требований к квалификации, поскольку необходимо осознанно использовать новое, не теряя целостного взгляда. Второй – усиление госрегулирования, “охлаждение” среды и появление новых правил цифровизации. Бизнесу в этих условиях придется нести дополнительные затраты, чтобы соответствовать новым требованиям».

Среди других участников: СРО Positive Technologies Антон Жаболенко, заместитель генерального директора «Гарда» Рустэм Хайретдинов, президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович, директор направления по сопровождению проектов по промышленной безопасности «Лаборатории Касперского» Андрей Бондюгин, директор по кибербезопасности компании СберТех Всеслав Соленик.

TECH WEEK — крупнейшая конференция в мире передовых технологий, формирующих бизнес будущего. Мероприятие стало площадкой для проведения тренингов, дискуссий, воркшопов, мастермайндов и консультаций с топовыми экспертами отрасли.