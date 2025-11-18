Куклачев прокомментировал информацию о завершении карьеры

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев прокомментировал новость о завершении своей карьеры. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Куклачева, эта информация является фейком, а он сам готовится к новому шоу с кошками. Кроме того, у артиста запланированы гастроли по Сибири со спектаклем «Самый добрый клоун».

«Я продолжаю работать не останавливаясь. Мы сейчас новые спектакли создаем. У нас интересная, огромная, большая программа по созданию нового шоу с кошками. Мы сейчас скоро поедем в Сибирь. Будем радовать зрителя своими спектаклем, который называется "Самый добрый клоун". Мы будем нести доброту по всей России. И я уверен, что доброта спасет весь мир», — заявил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Куклачев объявил о завершении своей карьеры. Причиной такого решения назывались проблемы со здоровьем.