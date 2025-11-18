Губернатор Ростовской области назвал возможный срок открытия местного аэропорта

Власти Ростовской области надеются, что аэропорт Платов в Ростове-на-Дону возобновит работу до конца 2025 года.

Об этом в ходе встречи рабочей группы по сотрудничеству региона и Белоруссии заявил местный губернатор Юрий Слюсарь, сообщает его пресс-служба.

«Аэропорт, я надеюсь, у нас до конца года в Ростове откроется, будем все делать для этого. Это даст возможность активизировать наше сотрудничество с точки зрения визитов, этого мы все хотим», — сказал чиновник.

Платов, как и аэропорты в ряде других южных городов России, не принимает гражданские самолеты с февраля 2022 года.

В середине июля текущего года возобновил работу аэропорт Геленджика. 18-го числа там приземлился рейс из Москвы. Полет продлился четыре часа: теперь маршрут воздушных судов пролегает через Казахстан, Каспийское море и горы Кавказского хребта. Первый за три года рейс службы воздушной гавани встретили водным салютом: по давней авиационной традиции, приземлившееся воздушное судно торжественно «проплывает» под аркой из воды. Раньше так встречали корабли, впервые прибывающие в порт.