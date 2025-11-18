В Ассоциации менеджеров рассмотрят методы сокращения строительных отходов

25 ноября при поддержке компаний РОКВУЛ и ДОМ.РФ состоится заседание Комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров на тему: «Город будущего без строительных отходов».

© пресс-служба Ассоциации менеджеров

По данным Минстроя, в 2024 году объем образования строительных отходов превысил 60 млн тонн, поскольку часть остатков не перерабатывается. Известно, что обычно рециклингу подвергается только грунт и бой бетона, а все остальное оседает на полигонах и стихийных свалках.

Однако, по мнению экспертов, большую долю строительных отходов можно успешно перерабатывать, а получившееся вторсырье заново использовать. Соответствующую цель обозначило и правительство России: к 2030 году 40% отходов строительства должны использоваться повторно. В ходе заседания участники и эксперты отрасли обсудят, реальна ли эта цель, и какие меры необходимо принять для ее достижения.

Модератором встречи выступит Марина Слуцкая, сопредседатель Комитета по устойчивому развитию и ESG, директор по устойчивому развитию и международному сотрудничеству компании ДОМ.PФ.

В дискуссии примут участие руководитель платформы ИНФРАГРИН, автор канала «100% зеленого» Светлана Бик, руководитель направления ESG Ассоциации менеджеров Елена Емельянова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций РОКВУЛ Галина Погарцева, а также представители девелоперов Москвы и других регионов России.

Эксперты оценят текущую ситуацию с утилизацией и вторичной переработкой строительных отходов в стране, обсудят пути решения и актуальные практики рециклинга в строительной отрасли, рассмотрят ESG-политику российских девелоперов и меры со стороны регулятора. Также в ходе заседания будут представлены результаты исследования компании РОКВУЛ о вовлеченности девелоперов в переработку строительных отходов.

Дата: 25 ноября 2025г.

Время: 10:30 – 12:30 (сбор гостей с 10:00)

Место: г. Москва, ул. Кожевническая, д. 4, Glenver Garden Paveletskaya Hotel, зал «Беринг 3»