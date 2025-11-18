В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

В РПЦ работают над запретом пропаганды субкультуры квадроберов, а также рекламы оккультно-магических услуг, рассказал в беседе с журналистами РБК председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал важным запрет оккультно-магических услуг и неоязычества, а также «гадалок, колдунов и так далее».

«В настоящее время ведется работа по следующим вопросам: запрет рекламы оккультно-магических услуг и запрет на распространение информации, пропагандирующей отказ от биологической видовой принадлежности человека», — разъяснил священнослужитель.

Лукьянов уточнил, что запрет на пропаганду отказа от видовой принадлежности охватывает как квадробинг, так и «учения», в рамках которых человека убеждают, что у него «звериное ядро».

В частности, заметил иерей, недавно женщина, которая занималась «транссерфингом реальности» и называла себя ведьмой, убила своего ребенка.

«Считала себя магом, который путешествует через миры. В результате совершила зверское убийство собственного ребенка», — пояснил Лукьянов.

По его словам, в РПЦ считают, что подобные субкультуры, особенно в сочетании с пагубными пристрастиями вроде наркомании, могут провоцировать социальную напряженность в обществе.