В Красноярском крае второй месяц продолжаются поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых. Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги Ладой ушли в поход к скале Буратинка 28 сентября и не вернулись.

Основная версия произошедшего — семья заблудилась и погибла. Но так как до сих пор не найдены никакие следы погибших, в Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Нашлись люди, которые уверяют, что видели пропавшую семью в Таиланде.

Русскоязычные жители острова Самуи опознали Ирину, Сергея и их дочь Арину. Семья поселилась у берега океана совсем недавно и вела себя очень осторожно, как будто опасаясь разоблачения. При чем они прожили на Самуи около недели, а потом исчезли. Хотя, как рассказал владелец бунгало, домик семья сняла на месяц, сразу внеся полную стоимость аренды. Настораживает еще одна деталь — и супруги, и ребенок были европейской внешности, говорили с сильным русским акцентом, но предъявили тайские документы при оформлении аренды.

"Мужчина — крепкого телосложения, седой, с короткой стрижкой. Женщина — блондинка лет сорока, с девочкой пяти-шести лет. Они снимали бунгало недалеко от пляжа Маенам, но вели себя крайне замкнуто, избегали общения, редко появлялись на людях", — рассказал один из туристов, видевший семью. Была ли с ними собака, он не пояснил.

Более того, в одном из кафе острова официантка слышала, как женщина назвала мужа Сережей. Соответствующую информацию уже передали в консульство России в Бангкоке, пишет "Царьград".