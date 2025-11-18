Депутат предложил ввести штрафы за развод

Депутат Брянской областной думы от партии «Единая Россия» Михаил Иванов предложил ввести штрафы за развод. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время сессии Всемирного русского народного собора депутат заявил, что россиян следует штрафовать за развод на сумму в 40 тысяч рублей. При этом, за вступление в брак Иванов предложил ввести выплату в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, он также предложил продлить срок выплат за рождение ребенка до трех лет.

«Я предполагаю, что государство могло бы обеспечить за вступление в брак, к примеру, 20 тысяч рублей. <...> Любая инициатива депутатская ограничена – тогда нужно ввести штраф за развод хотя бы 40 тысяч», — заявил Иванов.

Ранее российских водителей предупредили о штрафах до 300 000 рублей в собственном дворе.