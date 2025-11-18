Участник СВО получил российский паспорт после запроса RT

Герой проекта «Не один на один» из Новосибирска 36-летний Антон Сычев, отслуживший год по контракту с Минобороны РФ в зоне СВО, обратился в редакцию RT за помощью. Он не мог подать заявление на гражданство России в упрощённом порядке из-за того, что потерял свой экземпляр контракта. После запроса RT в уполномоченные ведомства проблема была решена и боец получил российский паспорт.

Уроженец Казахстана 36-летний Антон Сычев стал гражданином РФ. До обращения в проект «Не один на один» он не мог подать заявление из-за того, что потерял свою копию контракта, заключённого с Минобороны РФ об участии в СВО. RT помог бойцу получить необходимый документ. В конце октября ему вручили российский паспорт.

«Мы очень ждали всей семьёй, когда будет принято положительное решение по моему заявлению, — рассказывает Антон. — Мама даже расплакалась, когда я ей сказал, что мне одобрили гражданство. Она сильно за меня переживала. Меня пригласили на присягу и потом выдали российский паспорт. Эмоции, конечно, непередаваемые. Теперь с паспортом на руках буду устраиваться на официальную работу, оформлю удостоверение ветерана боевых действий и полагающиеся выплаты и льготы. Наконец-то можно спокойно жить и работать».

По словам Антона, он уже прошёл собеседование для трудоустройства в МВД. В ближайшее время он сдаст казахский паспорт и его примут на службу в органы.

«Сперва пройду стажировку, а потом определят, в какое управления я буду направлен», — говорит Антон.

Он также поблагодарил RT и уполномоченные ведомства за содействие в решении его проблемы.

«Обратиться в проект «Не один на один» мне подсказала моя девушка Эрика, а ей — коллега, у неё супруг — офицер. Они сказали, что можно вам написать, что вы действительно оказываете реальную помощь. Я попробовал и не пожалел, — смеётся Антон. — Огромное спасибо RT и всем, кто помог мне стать гражданином РФ».

Первыми заходили в Часов Яр

Антон Сычев родился в городе Аксу Казахской ССР, но его предки родом с Алтая. Как ранее Антон рассказывал RT, там проживала его бабушка, к которой он, будучи ребёнком, приезжал на летние каникулы. С тех пор он мечтал жить в России.

В Казахстане Сычев получил образование — окончил Аксукский высший многопрофильный колледж им. Жаяу Мусы после чего работал на заводе ферросплавов. Чуть позже у него родилась дочь Эвелина. С матерью девочки он не состоит в браке, но часто видится с ребёнком.

Лето 2023 года Антон приехал в Россию, город Новосибирск и заключил контракт с Минобороны РФ. Своё решение он объясняет тем, что хотел получить российское гражданство и заработать денег.

После прохождения медкомиссии, Антон был направлен на службу в Воздушно-десантные войска. Служил в штурмовой роте пулемётчиком под позывным Тоха. По его словам, он был с теми бойцами, кто первыми заходили в Часов Яр. За город шли тяжёлые бои. В одном из таких погиб друг Антона — Алексей (позывной Обь), с которым у него сложились очень хорошие отношения. Бойцы поддерживали друг друга, прикрывали, поэтому для Антона это стала тяжёлая потеря.

Сычев выполнял боевые задачи в зоне СВО год и три месяца. Затем был уволен в запас. Вернувшись в Новосибирск, он решил подать заявление на российское гражданство в упрощённом порядке как участник СВО, но документы у него принять не смогли — не хватало копии контракта о прохождении военной службы. Как объяснял боец RT, он потерял его, поэтому запросил копию в военкомате, однако там смогли выдать лишь выписку из приказа. Этого документа было не достаточно для подачи заявления на гражданство. Копию контракта ему не присылали, обещая прежде обсудить этот вопрос с руководством, но последующего ответа так и не было. Без российского паспорта боец не мог оформить удостоверение ветерана боевых действий, а также положенные ему по закону выплаты и льготы.

По совету своей возлюбленной Антон написал о проблеме в проект «Не один на один».

«У меня больше нет сил бороться с бюрократией. Вы моя последняя надежда», — написал он в своём обращении.

RT, узнав подробности истории бойца, направил запрос в уполномоченные ведомства с просьбой оказать ему содействие в получении копии контракта.

После запроса с Сычевым связались, уточнили необходимую для решения вопроса информацию и через некоторое время выслали ему по почте копию контракта. Получив документ, Антон сразу же подал заявление на гражданство и через месяц ему выдали российский паспорт. Сейчас он готовит документы для оформления удостоверения ветерана боевых действий.