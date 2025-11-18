Директор «Афиши» рассказал о культуре в цифровую эпоху

В киноцентре «Октябрь» состоялся показ киноверсии спектакля «Воскресение» при поддержке «Афиши»

© Максим Судоргин, пресс-служба канала «Россия-Культура»

16 октября 2025 года в столичном киноцентре «Октябрь» прошел премьерный показ киноверсии спектакля Никиты Кобелева «Воскресение» с Тихоном Жизневским, открывший третий сезон проекта «Театр в кино». Партнером события выступила компания «Афиша», которая поддерживает инициативы, объединяющие театр, кино и новые культурные форматы.

Премьеру посетили известные артисты, ведущие театральные журналисты и критики. Перед показом генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров подчеркнул, что участие «Афиши» в подобных инициативах – это не просто партнерство, а продолжение культурной миссии компании. По его словам, в эпоху цифровой фрагментации театр сегодня становится важнейшей эмоциональной точкой притяжения.

Евгений Сидоров, генеральный директор «Афиши»:

«Сегодня театр – это та самая живая, эмоциональная, коллективная точка притяжения, которую люди ищут в цифровую эпоху. Мы видим растущий спрос не просто на "развлечение", а на событие, на переживание, на эмоцию, которые остаются с человеком. Поэтому мы помогаем театрам найти новые форматы взаимодействия с аудиторией, в том числе через такие киноверсии. Это абсолютно органичная и стратегически важная для нас миссия».

Киноверсия создана телеканалом «Россия-Культура» совместно с Александринским театром, а прокат осуществила компания «Кино.Арт.Про». Режиссер киноверсии – Валерий Спирин. В постановке режиссер Никита Кобелев вместе с драматургом Дмитрием Богославским переосмыслили поздний роман Льва Толстого, включив в него мотивы «Крейцеровой сонаты», «Отца Сергия» и «Записок сумасшедшего».