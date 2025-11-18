АГУ запустил межпредметную онлайн-викторину "Россия решает!"

Адыгейский государственный университет (АГУ) с 18 ноября по 1 декабря 2025 года проведет онлайн-викторину "Россия решает!", объединяющую математику, историю, литературу, естественные науки и культуру. Официальным партнером и цифровой платформой, обеспечивающей научно-просветительскую поддержку проекта, выступает портал Наука Mail, сообщила пресс-служба вуза.

"Викторина "Россия решает!" для школьников 7-11-х классов, студентов, учителей и всех интересующихся историей российской науки будет проходить в онлайн-формате с 18 ноября по 1 декабря на портале "Наука Mail". Инициатива приурочена ко Дню математика в России, который ежегодно отмечается 1 декабря, в день рождения выдающегося русского математика Николая Лобачевского", - говорится в сообщении.

Викторина является одним из направлений Всероссийского научно-популярного проекта "Наука вокруг. Открытия продолжаются", который реализуется при поддержке гранта Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий, добавляется в сообщении.

Над созданием викторины работали заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики МИАН имени Стеклова Николай Андреев, главный тренер сборной России на Международной математической олимпиаде школьников Кирилл Сухов и главный редактор издательства Адыгейского университета Лейла Курашинова, отметили в пресс-службе, пояснив, что викторина представляет собой текст-повествование, главным героем которого стал сам Лобачевский.

"Автор текста - писатель Курашинова, используя метод параллельной хронологии, через факты из биографии Лобачевского рассказывает об интересных событиях конца XVIII - середины XIX века - эпохи, отмеченной научными и географическими открытиями, рассветом литературы и началом технической революции. Героями текста также стали великие современники Лобачевского - Державин, Пушкин, Лазарев, Семенов Тянь-Шанский, Бетховен, Гюго и Энгельс", - сказано в сообщении.

Текст викторины снабжен 10 встроенными в логику повествования математическими задачами, решение которых и составляет суть викторины, пояснили в пресс-службе. В частности, организаторы предлагают участникам решить задачу, которую Лобачевский решил на вступительном экзамене в гимназию, и задачу из учебника арифметики, составленного Львом Толстым. В День математика - 1 декабря на сайте проекта будут опубликованы видеоролики с разборами заданий от их авторов.