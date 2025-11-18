В России предложили новый способ наказывать критикующих СВО

Граждан России, критикующих проведение спецоперации, стоит на пять лет лишать права голоса на выборах и ввести для них ряд запретов. Об этом «Абзацу» заявил общественный деятель, политолог, политтехнолог Вадим Попов.

По мнению эксперта, это необходимо, чтобы предотвратить «потенциальные диверсии» и влияние релокантов, которые уехали из России после начала спецоперации, но не смогли закрепиться в Европе и вернулись обратно.

«Предлагаю запретить релокантам и всем гражданам, допустившим критику курса государства, занимать госдолжности пять лет, выдвигаться в депутаты, участвовать в выборах и работать на стратегических предприятиях. И создать федеральный реестр тех, кто покинул страну и высказывался против СВО, с фиксацией их слов и поступков», – пояснил Попов.

Он уточнил, что эта мера не коснется тех, кто уезжал к родственникам или для проведения лечения. При этом, по его словам, россиян, много лет проработавших в Европе, но решивших вернуться домой, стоит обязать подписывать документы, прямо подтверждающие, что полностью поддерживают выбранный страной курс.

Напомним, что после начала военной операции на Украине уехали из России в том числе и многие известные артисты и журналисты. В частности, в СМИ активно обсуждался отъезд Ивана Урганта, Ренаты Литвиновой и многих других.

После начала спецоперации страну также покинула певица Алла Пугачева. Она уехала вместе с мужем и детьми. В октябре 2022 года артистка опубликовала обращение в соцсетях, заявив, что счастлива от того, что ее ненавидят люди, которых она «всегда терпеть не могла», а также заметила, что они «были холопами, стали рабами».