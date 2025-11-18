Снежный апокалипсис и массовые аварии на Камчатке: фото

Мощный тихоокеанский циклон парализовал движение на Камчатке. Многие водители, рискнувшие сесть за руль в непогоду, стали участниками массовых ДТП. Очевидцы снежного апокалипсиса выкладывают фотографии и видеоролики аварий на дорогах в социальных сетях. Так, на одной из центральных улиц Петропавловска-Камчатского в районе остановки «Спартак» столкнулись сразу шесть автомобилей.

В Госавтоинспекции региона в связи с усилением циклона призвали камчатцев сегодня вообще не выезжать на дороги на личном транспорте. Об этом сообщает издание Kamchatkamedia.ru.

