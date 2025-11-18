Всероссийский зимний фестиваль на льду Winter Fest пройдет в шести городах

В программе Winter Fest — тематические заезды, мастер-классы по фигурному катанию, хоккею и другим видам спорта от чемпионов, тренировки, диджей-сеты, лекции. Фестиваль пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени, Волгограде и Перми с 1 декабря по 1 марта.

© Пресс-служба Winter Fest

С 1 декабря по 1 марта в шести городах России в третий раз пройдет Всероссийский зимний фестиваль на льду Winter Fest от продюсерского центра Ильи Авербуха. Масштабные мероприятия объединят жителей городов для активного досуга. Фестиваль Winter Fest устроен в формате городского катка (работает ежедневно по сеансам) с программой мероприятий на всю зиму (по календарю событий, регистрация на которые откроется совсем скоро). На Winter Fest встретятся городская культура, искусство и зимний досуг для всей семьи!

Главным событием зимы в каждом городе станут Альфа-Дни, которые начнутся в Тюмени 19 декабря, затем пройдут в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Волгограде — даты организаторы анонсируют в социальных сетях проекта. В рамках Альфа-Дней состоятся мастер-классы, розыгрыши призов, фотосессии. Кульминацией станет ледовое шоу Ильи Авербуха с участием чемпионов Олимпийских игр и мира по фигурному катанию.

Организатор фестиваля Winter Fest Илья Авербух:

«Мы привыкли, что зимой люди меньше выходят из дома, реже видятся с друзьями, отказываются от прогулок. В новом сезоне в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Перми, Тюмени и Волгограде добавляются поводы проводить зиму активно. Мы расширяем само понятие катков — на них можно не только кататься на коньках, но и послушать музыку, сходить на лекцию, сделать зарядку, научиться чему-то новому. Поводов не сидеть дома становится больше. В каждом городе пройдут мастер-классы по фигурному катанию, тренировки, занятия. Это отличный шанс попробовать новый для себя вид спорта или улучшить навыки. Поэтому одевайтесь потеплее, вставайте на коньки, всех ждем на Winter Fest!».

Мероприятия фестиваля пройдут на катках в городских парках:

Москва: парк «Ходынское поле»

Санкт-Петербург: парк «Елагин остров»

Казань: парк «Черное озеро»

Тюмень: каток «Сердце Тюмени»

Волгоград: каток «Лагуна»

Пермь: каток на эспланаде

