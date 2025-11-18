Новая экстренная служба появится в России

Она поможет защищать людей от опасных собак, сообщает ИА DEITA.RU.

© Deita.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила о скорой готовности законопроекта по созданию такой службы безопасности.

Останина отмечает, что наиболее опасная ситуация - в регионах. Люди не знают, куда обратиться за помощью и защитой от бездомных агрессивных животных. Даже при обращении в службу отлова или местные органы самоуправления люди не получают необходимой защиты.

Так, уже в 20 регионах России есть возможность позвонить на номер 112 и сообщить об обнаружении опасных животных. При этом по словам депутата, дополнительных расходов это не несет.

«Надо только заставить их работать и такую дополнительную опцию этим законом ввести. Мы планируем внести инициативу в ближайшее время» - сообщила Останина «Парламентской газете».

Ранее российская кинологическая федерация выступила с инициативой ввести в стране обязательную регистрацию домашних животных. Такая мера станет основой цивилизованного отношения к содержанию питомцев и повысит ответственность владельцев.