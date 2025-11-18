Москалькова раскрыла детали новых договоренностей по обмену с Украиной

Передачу посылок для пленных Россия и Украина начнут через месяц — после 15 декабря. Детали новых договоренностей по обмену раскрыла уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

По данным омбудсмена, для передачи российским военнопленным будет собрано 2 тысячи посылок. Обмен она назвала «зеркальным» — иными словами, со стороны Украины ожидается такое же количество посылок для пленных.

«У нас завершился диалог с Международным комитетом Красного Креста по сбору посылок для российских военнопленных и украинских пленных. До 15 декабря эти посылки будут собраны, и начнем передавать», — обозначила Москалькова.

Ранее стало известно, что в Курске продолжают находиться граждане Украины, которых во время боевых действий спасли российские военные. Омбудсмен отметила, что уже сообщила об этом украинской стороне и на данный момент ждет от них ответа.