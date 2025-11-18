Петербуржцам пообещали сильный снегопад

Колесов: К вечеру вторника в Петербурге выпадет около пяти сантиметров снега

Синоптик отмечает, что снег начнет падать уже через несколько часов, и осадки будут усиливаться. На это не повлияет даже возможное повышение температуры выше 0 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что уже во вторник в городе образуется снежный покров толщиной около пяти сантиметров.

«Над нашим регионом очень холодно, так что все осадки будут в виде снега», — говорит синоптик. Он также отметил, что даже если температура воздуха в городе будет чуть выше 0 градусов, роли это не сыграет.

Уже через несколько часов к центру Петербурга приблизится снегопад, а к середине вторника интенсивность осадков заметно возрастет. Как сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по Северо-Западному федеральному округу, сейчас в Петербурге облачно, а температура опустилась ниже 0 градусов.

