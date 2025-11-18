Россияне возмутились участию Долиной в рекламе «Жилищной лотереи»

Россияне возмутились, что певица Лариса Долина стала лицом «Жилищной лотереи». Об этом сообщает «Абзац».

Напомним, что в 2024 году Долина стала жертвой мошенников. Артистка рассказала, что с ней связались «сотрудники ФСБ», которые уговорили ее продать квартиру за 112 млн рублей и перевести выручку и накопления на «безопасные» счета. Суд постановил вернуть Долиной недвижимость, однако отказал покупательнице, 36-летней Полине Лурье, в возрасте средств.

В проморолике для «Жилищной лотереи» артистка исполняет фрагмент своего знаменитого хита «Погода в доме», а также поздравляет участников и победителей лотереи.

«Это большое счастье, что такой проект существует. Играйте и выигрывайте!», — сказала Долина.

Комментаторы сочли подобную рекламу издевкой, припомнив артистке скандал с квартирой — после суда Лурье осталась без денег и с долгами. Кроме того, в аналогичной ситуации оказались и другие россияне, которые покупали жилье у пенсионеров, находящихся под влиянием мошенников.