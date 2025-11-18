Попавшие в ДТП в Египте россияне начали покидать страну

Россияне, попавшие в Египте в ДТП с туристическим автобусом, начали покидать страну — на родину вернулись 16 пострадавших. Об этом сообщило Хургаде.

«Среди 27 граждан РФ, пострадавших в ДТП 11 ноября в провинции Красное море, 16 покинули территорию Египта, девять находятся в отелях и улетают, согласно графикам отпусков, двое еще проходят лечение в больницах», — заявили в дипломатическом представительстве.

Еще одна авария, в которой пострадали пять россиян, произошла в арабской стране в ночь на 14 ноября. Троих уже выписали, одна соотечественница находится в тяжелом состоянии, а другая идет на поправку, уточнили в Генконсульстве России.

Ранее сообщалось, что ДТП 11 ноября в Египте произошло в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком. 27 россиян пострадали, один гражданин РФ в результате аварии не выжил.