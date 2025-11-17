Россиянин соврал медикам о нападении медведя, чтобы ускорить врачей

Житель Вологодской области соврал диспетчеру скорой помощи о нападении медведя, чтобы врачи приехали быстрее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По информации пресс-службы, 33-летний мужчина отдыхал с подругой на загородной базе в Череповецком районе. В какой-то момент девушка заметила, что у нее из головы течет кровь. Как именно она получила травму, никто из присутствующих не вспомнил.

Когда мужчина позвонил врачам, он соврал диспетчеру, что на них напал медведь. Свой поступок он объяснил тем, что хотел ускорить прибытие скорой помощи. В итоге, в отношении мужчины завели административное дело — позже суд назначил ему наказание в виде штрафа в одну тысячу рублей.