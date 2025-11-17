Гросси подтвердил отключение питающей ЗАЭС линии электропередачи

Запорожская АЭС вновь осталась без одной из ключевых линий электроснабжения – линии электропередачи «Днепровская», ведется расследование причин инцидента, сообщило МАГАТЭ со ссылкой на гендиректора организации Рафаэля Гросси.

Согласно релизу МАГАТЭ, один из двух восстановленных внешних источников питания – линия «Днепровская» на 750 кВ – был вновь отключен в пятницу вечером после срабатывания системы защиты.

«Причина все еще расследуется. МАГАТЭ взаимодействует с обеими сторонами, чтобы содействовать своевременному восстановлению линии», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Станция в настоящее время остается подключенной к энергосистеме после ремонтов, которые проходили в рамках временных прекращений огня, согласованных МАГАТЭ. Агентство подчеркнуло, что восстановление электроснабжения позволило вновь обслуживать системы безопасности станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу линия была отключена со стороны Украины. Сейчас станция получает электроэнергию для собственных нужд по резервной линии «Ферросплавная-1».

Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС восстановили в ноябре по двум линиям – «Днепровская» и «Ферросплавная-1». До этого электроснабжение осуществлялось исключительно резервными дизель-генераторами.